«Локомотив-Кубань» на выезде победил французский «Лимож»

Краснодарский край, В мире

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ПБК «Локомотив-Кубань» 14 ноября на выезде сыграл с французским «Лиможем»

Игра прошла в рамках Еврокубка. «Локомотив-Кубань» одержал победу со счетом 64:72. Краснодарский клуб возглавил турнирную таблицу в своей группе, одержав шесть побед в семи матчах.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лиможа» Аксель Бутей, он набрал 17 очков. Форвард «Локо» Дорелл Райт стал самым результативным игроком команды, он набрал 16 очков.

Следующий матч «Локомотива-Кубани» в Еврокубке пройдет 21 ноября против турецкого клуба «Тофаш».

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