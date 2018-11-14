«Сочи» уверенно обыграл «Ротор» на «Фиште»
Краснодарский край Елена Лободина
Футболисты «Сочи» обыграли волгоградский «Ротор» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 4:2. Практически до конца матча «Сочи» вел со счетом 4:0: отличились Игорь Горбунов (2), Максим Барсов (16), Евгений Песегов (30) и Алексей Померко (62). Однако на последних минутах дубль оформил форвард волгоградцев Андрей Мязин (88, 90+4).
По итогам игры «Сочи» располагается на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в активе. «Ротор» находится на 14-м месте.
В следующем туре сочинцы 18 ноября сыграют в гостях у подмосковных «Химок».
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