«Сочи» уверенно обыграл «Ротор» на «Фиште»

Краснодарский край

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Футболисты «Сочи» обыграли волгоградский «Ротор» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 4:2. Практически до конца матча «Сочи» вел со счетом 4:0: отличились Игорь Горбунов (2), Максим Барсов (16), Евгений Песегов (30) и Алексей Померко (62). Однако на последних минутах дубль оформил форвард волгоградцев Андрей Мязин (88, 90+4).

По итогам игры «Сочи» располагается на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 34 очками в активе. «Ротор» находится на 14-м месте.

В следующем туре сочинцы 18 ноября сыграют в гостях у подмосковных «Химок».

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