В Сочи установили локальный карантин по бешенству

В Мацесте в частном доме на улице Чекменева установили карантин по бешенству

«В период ограничительных мероприятий (карантина) запрещена торговля домашними животными на территории микрорайона Мацеста Хостинского внутригородского района города Сочи Краснодарского края и запрещен отлов диких животных (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах), проведение выставок собак и кошек, выводок и натиски собак, вывоз за ее пределы собак и кошек», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В управлении подчеркнули, что для недопущения этого опасного заболевания необходимо избегать любых контактов с бродячими и бездомными животными.