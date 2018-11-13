Житель Крыма пытался дать 20 тыс. долларов взятки полицейским. Они отказались

В Крыму в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался дать взятку полицейским

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что в селе Партизаны Кировского района местный житель вырастил у себя дома 19 кустов конопли. В салоне служебного автомобиля мужчина во время оформления протокола предложил полицейским 20 тыс. долларов взятки.

Правоохранители предупредили его о незаконных действиях, но он настаивал на передаче денег. После этого злоумышленника задержали. Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки, совершенная в особо крупном размере), сообщила 13 ноября пресс-служба МВД по Крыму.