Ростов из-за первого снега сковали 10-балльные пробки

В Ростове-на-Дону 12 ноября выпал первый снег, к вечеру в городе образовались пробки в максимальные 10 баллов

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение значительно затруднено в разных частях города, а в центре города местами практически парализовано — скорость не превышает 3-5 км/ч.

На Большой Садовой пробка растянулась от Богатянского Спуска до вокзала. Пробка по Нансена идет от Пешкова, переходит в пробку на Менжинского до Российской и продолжается по Троллейбусной до Страны Советов. В обе стороны стоят Вавилова, Курская, Фктбольная. Также сложная ситуация на Малиновского, Вятской, Каскадной, Днепропетровской. В разных частях города зафиксированы более 10 ДТП.

По прогнозам синоптиков, снег в Ростовской области будет идти и 13 ноября, он будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20–23 м/с. Водителей предупреждают о гололеде, а дальние поездки в областном УГИБДД советуют отложить.