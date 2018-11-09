«Анжи» в гостях проиграл «Арсеналу»

Дагестан

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Футболисты «Анжи» проиграли тульскому «Арсеналу» в матче 14 тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев отличились полузащитники Сергей Ткачев (25 минута) и Зелимхан Бакаев (63).

После 14 туров «Анжи» с 13-ю очками в активе занимает 14-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре подопечные Магомеда Адиева 24 ноября дома примут казанский «Рубин».

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