В Новороссийске сварщик погиб при падении с высоты на стройке
Краснодарский край Валерия Дульская
В Новороссийске 9 ноября мужчина погиб, упав с 25-метровой высоты
По версии следствия, около 11:00 на территории строящегося терминала АО «Зерновой терминал КСК» работал 44-летний сварщик. Мужчина упал с 25-метровой высоты на неогражденное технологическое отверстие, отчего скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли необходимые документы. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.
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