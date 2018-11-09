В Новороссийске сварщик погиб при падении с высоты на стройке

В Новороссийске 9 ноября мужчина погиб, упав с 25-метровой высоты

По версии следствия, около 11:00 на территории строящегося терминала АО «Зерновой терминал КСК» работал 44-летний сварщик. Мужчина упал с 25-метровой высоты на неогражденное технологическое отверстие, отчего скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изъяли необходимые документы. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.