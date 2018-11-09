В Ставропольском крае мужчина до смерти избил мать

В Ипатово Ставропольского края мужчину обвиняют в убийстве матери

По данным следствия, 23 июня пьяный 39-летний местный житель приехал к дому своего знакомого, чтобы выяснить отношения со своей 57-летней матерью. Во время ссоры из-за незначительного повода мужчина несколько раз ударил женщину. От повреждений она умерла в больнице.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.