Заместитель мэра Сочи подал в отставку

Краснодарский край

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Замглавы Сочи Эдуард Волков 7 ноября подал в отставку по собственному желанию

Эдуард Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи. 

Он отметил, что Волков курировал блок организационно-кадровых вопросов. На какую должность уходит Волков и кто будет выполнять его обязанности, представитель администрации не уточнил. 

Эдуард Волков занимал должность замглавы Сочи с марта 2017 года. 

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