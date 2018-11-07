В Крыму при опрокидывании автомобиля пострадал один человек

Крым

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На трассе Керчь — Симферополь 6 ноября перевернулась легковая машина

Авария произошла между селами Горностаевка и Чистополье. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП 44-летний водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован в Керченскую больницу, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике. 

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