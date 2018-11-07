В Крыму при опрокидывании автомобиля пострадал один человек
Крым Наталья Евсикова
На трассе Керчь — Симферополь 6 ноября перевернулась легковая машина
Авария произошла между селами Горностаевка и Чистополье. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина опрокинулась.
В результате ДТП 44-летний водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован в Керченскую больницу, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.
Тест-драйв Skoda Octavia Combi в Грузии
Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км
Юбилейный концерт группы «АлисА», матчи по футболу и регби
Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.