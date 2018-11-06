В Дагестане арестовали экс-руководителя Минтранспорта

Дагестан

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Кировский районный суд Махачкалы 6 октября заключил под стражу бывшего и.о. министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсупа Малламагомедова

По версии следствия, в 2015 году Малламагомедов использовал поддельные коммерческие предложения предпринимателей. Благодаря этим документам он добился завышения начальной максимальной стоимости государственных контрактов.

В результате действия Малламагомедова нанесли ущерб республике на сумму 13 млн рублей. Кировский районный суд заключил экс-чиновника под стражу, сообщает РИА «Дербент».

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По данным «Кавказского узла», Малламагомедов стал одним из пяти заместителей министров в республике Дагестан, которых отправили в отставку 11 сентября. 

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