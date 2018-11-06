Анапского чиновника Попандопуло посадили на два года за взятку

Анапский городской суд признал виновным главу МУП «Объединение курортных услуг» Дмитрия Попандопуло по делу о мошенничестве

Во время оперативно-розыскных мероприятий было зафиксировано, что чиновник получил взятку размером в 1 млн рублей от одного из предпринимателей. Оплата должна была проходить в три этапа: 1 млн рублей в начале курортного сезона и еще по 500 тыс. рублей по завершении.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что Попандопуло оказывал воздействие на людей, занимавшихся розничной торговлей в курортной зоне Анапы, создавая административные барьеры в работе.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил в отношении Попандопуло уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Анапский городской суд признал Попандопуло виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, Дмитрия Попандопуло задержали 24 июня 2017 года по подозрению в коррупции. 26 июня мэр Анапы заявил, что чиновник находится на своем рабочем месте. 29 июня главу МУП «ОКУ» снова задержали и арестовали на два месяца.

Попандопуло назначили на должность руководителя МУП «ОКУ» в мае 2013 года. Компании принадлежит большинство пляжных территорий Анапы. В 2014 году организация стала арендодатором 34 участков площадью 1,9 млн кв. метров на пляжах курорта. Позже суд установил, что торги, которые предшествовали сделкам, провели с нарушениями.