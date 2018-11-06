В Дагестане по факту гибели троих рабочих на стройке возбудили уголовное дело

Дагестан

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В Дербенте возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих 23 октября

Следствие установило, что около 7:00 рабочие на стройке по улице Сальмана поднимались на платформе для грузов. На уровне 13 этажа металлический трос оборвался и мужчины упали на землю, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются виновные должностные лица, проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, 23 октября в Дербенте трое мужчин погибли, выполняя высотные работы.

Безопасность Несчастные случаи Следственный комитет смерть
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