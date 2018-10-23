В Дербенте трое мужчин погибли, выполняя высотные работы

Дагестан

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В Дербенте Республики Дагестан 23 октября на стройке погибли трое рабочих

Около 8:00 на стройке по улице Сальмана трое мужчин выполняли высотные работы, не пристегнувшись страховочными поясами. Трос оборвался, люлька опрокинулась. В результате рабочие упали на землю и погибли на месте.

Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Несчастные случаи смерть Строительство
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