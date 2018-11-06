В Адыгее создали группу взаимопомощи для женщин с онкозаболеваниями

Жительницы Адыгеи объединились в группу взаимопомощи женщин с онкозаболеваниями репродуктивной сферы «От сердца к сердцу»

По мнению специалистов, такое движение оказывает психологическую помощь для тех, кто борется с болезнью. Женщины, которые сумели преодолеть кризис и заболевание, делятся друг с другом своими переживаниями, рекомендациями, рассказывают о стадиях лечения. Перед этим психологи рассказывали им, как правильно донести информацию.

«Всего в республике на учете в Адыгейском республиканском клиническом онкологическом диспансере состоит около 3 тыс. женщин. Их число увеличивается, но за счет выявления на ранних стадиях, благодаря большой профилактической и диагностической работе, это дает возможность излечения от рака. У нас есть случаи, когда женщины живут более 30 лет после установления диагноза, они создали семьи, родили детей. Многие из них открывают в себе новые таланты», — рассказали порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском клиническом онкодиспансере.

С целью привлечения внимания населения республики к своему здоровью, информирования об онкологических заболеваниях, способах их профилактики общественная группа женщин «От сердца к сердцу» выступила с инициативой проведения концерта «Жизнь продолжается». Он состоится 6 ноября в 17:00 в госфилармонии. Вход свободный.

Перед концертом все желающие смогут ознакомиться с творческими работами женщин с онкозаболеваниями, получить их консультацию о том, как бороться с болезнью и открыть в себе новые таланты.