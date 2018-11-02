На Кубани из больниц выписали двух взрослых и четверых детей, пострадавших во время паводка

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 2 ноября выписали шесть человек, которые пострадали во время ливней и подтоплений

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Среди выписанных пациентов четверо детей. Всего после стихии госпитализировали 32 человека. Сейчас в больницах остаются 23 взрослых и 3 ребенка.

Амбулаторную помощь оказали 690 жителям, в том числе 98 детям. В зоне подтопления сделали вакцину от возможных инфекций более 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Как писали Юга.ру, 24 и 25 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни. В результате стихии погибли шесть человек.

Из-за паводка полностью лишись имущества более 340 человек. Непригодными для жилья признали более 240 домов.

Медицина Стихийные бедствия

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