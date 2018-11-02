Путин предложил вернуть ГРУ
Президент России Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название ГРУ
Такое предложение он высказал, поздравляя военных разведчиков с наступающим профессиональным праздником.
«Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил», — обратился глава государства к ветеранам и сотрудникам службы на торжественном концерте.
«Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — добавил Путин.
Он также отметил, что российская военная разведка отличается высоким профессионализмом и уникальными возможностями, передает «Интерфакс»
Днем образования российского органа военной разведки считается 5 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики был объявлен штат Полевого штаба РВСР, а в его составе — штат Регистрационного управления (Региструпра) — центрального аппарата, объединившего все органы агентурной военной разведки, существовавшие к тому времени в Советской России.
Главное разведывательное управление (ГРУ) было образовано в 1992 году, когда был подписан международный договор об окончательном разделении остатков Вооруженных сил СССР. В 2010 году оно стало называться Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.
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