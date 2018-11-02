В Краснодаре людей массово вызывают на опрос в полицию по делу о теракте в Архангельске

В Краснодаре 2 ноября участников либеральных групп в социальных сетях начали массово вызывать на опрос в полицию

В телеграм-канале «Правозащита Открытки» появилось сообщение о том, что в Краснодаре более 60 человек опросили из-за взрыва в здании ФСБ в Архангельске, который произошел утром 31 октября. Тогда 17-летний студент архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании ФСБ. Парень погиб, еще трое сотрудников ФСБ пострадали. СК возбудил дело о теракте. По информации портала Юга.ру, на опрос вызывали участников сообщества «ВК» под названием «Народная самооборона» и чата «Либертарианцы Краснодара». Журналисты портала связались с несколькими людьми, которых вызвали в отдел полиции, среди них был Анатолий Авдеев.

«Судя по всему, они реально проверяют все 26 тыс. подписчиков этой самой "Народной Самообороны" (Крупный новостной паблик левых анархистов), на которую и тот парень был подписан. Могу предположить, что они попытаются представить это якобы как единое сообщество и сфабриковать дело по типу недавней "сети"», — рассказал журналистам портала Юга.ру Анатолий Авдеев. Молодой человек отметил, что у сотрудников полиции был список наподобие анкеты, по которой они задавали вопросы. Сфотографировать бумагу полицейские не разрешили, но он запомнил некоторые вопросы, среди них: состоит ли он в политических, субкультурных или иных неформальных сообществах;

каких политических взглядов он придерживается;

какое у него отношение к поступку Жлобицкого;

что он знает о «Народной самообороне»;

какое у него отношение к анархизму. После опроса молодого человека попросили подписать объяснение, в котором были ответы на заданные ему вопросы. При этом парень отметил, что полицейские никак законодательно не аргументировали вызов на опрос. «Объяснение именно и было неформальным — вы состоите в группах, они проверяют участников», — добавил Авдеев.