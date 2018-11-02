В Краснодаре людей массово вызывают на опрос в полицию по делу о теракте в Архангельске

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 ноября участников либеральных групп в социальных сетях начали массово вызывать на опрос в полицию

В телеграм-канале «Правозащита Открытки» появилось сообщение о том, что в Краснодаре более 60 человек опросили из-за взрыва в здании ФСБ в Архангельске, который произошел утром 31 октября. Тогда 17-летний студент архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании ФСБ. Парень погиб, еще трое сотрудников ФСБ пострадали. СК возбудил дело о теракте.

По информации портала Юга.ру, на опрос вызывали участников сообщества «ВК» под названием «Народная самооборона» и чата «Либертарианцы Краснодара». Журналисты портала связались с несколькими людьми, которых вызвали в отдел полиции, среди них был Анатолий Авдеев.

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«Судя по всему, они реально проверяют все 26 тыс. подписчиков этой самой "Народной Самообороны" (Крупный новостной паблик левых анархистов), на которую и тот парень был подписан. Могу предположить, что они попытаются представить это якобы как единое сообщество и сфабриковать дело по типу недавней "сети"», — рассказал журналистам портала Юга.ру Анатолий Авдеев.

Молодой человек отметил, что у сотрудников полиции был список наподобие анкеты, по которой они задавали вопросы. Сфотографировать бумагу полицейские не разрешили, но он запомнил некоторые вопросы, среди них: 

  • состоит ли он в политических, субкультурных или иных неформальных сообществах;
  • каких политических взглядов он придерживается; 
  • какое у него отношение к поступку Жлобицкого; 
  • что он знает о «Народной самообороне»;
  • какое у него отношение к анархизму.

После опроса молодого человека попросили подписать объяснение, в котором были ответы на заданные ему вопросы. При этом парень отметил, что полицейские никак законодательно не аргументировали вызов на опрос.

«Объяснение именно и было неформальным — вы состоите в группах, они проверяют участников», — добавил Авдеев.

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Также на опрос вызвали другую жительницу Краснодара, которая рассказала, что ее попросили приехать в отдел полиции в качестве свидетеля. При этом официальной повестки не прислали и сообщили, что девушка не фигурирует в материалах дела. 

«Мне позвонили, назвали ФИО и спросили мой ли это номер телефона, как давно я им пользуюсь, и приобретала ли его я официально или купила на рынке. Я ответила, что номер мой, пользуюсь давно, покупала официально. Сотрудник представился и сказал, что он из уголовного розыска, что у него есть список около 100 номеров, владельцев которых они вызывают на опрос в отделение МВД. Он спросил, смогу ли я сегодня подойти или ко мне может приехать сам сотрудник опросить меня на месте. Я спросила, о каком уголовном деле идёт речь. Сотрудник ответил, что дело связано со взрывом в Архангельске», — рассказала девушка.

При этом краснодарка отметила, что не была знакома со Жлобицким и никогда не пересекалась с ним в социальных сетях.

Портал Юга.ру также связался с сотрудником УВД Асланом Гучетлем, который вызвал девушку на опрос. Мужчина пояснил, что не может раскрывать информацию по этому делу. Также он рассказал, что вызвал на опрос только одного человека и о других свидетелях ему неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отказались от комментариев.

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