В Краснодарском крае для просушки подтопленных домов задействуют тепловые пушки

На Кубани в районы, пострадавшие в результате паводка, направят более 500 тепловых пушек

Сейчас спасатели уже используют 165 тепловых пушек для просушки жилых домов. Еще 180 штук доставят в ближайшее время. К 1 ноября рассчитывают дополнительно установить 300 агрегатов.

Обогреватели направят в органы местного самоуправления для распределения по социально важным объектам и жилым домам, пострадавшим от сильных ливней.

Предварительно сотрудники МЧС проведут инструктаж для населения, чтобы в дальнейшем избежать возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.