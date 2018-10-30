В Краснодарском крае для просушки подтопленных домов задействуют тепловые пушки

Краснодарский край

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На Кубани в районы, пострадавшие в результате паводка, направят более 500 тепловых пушек

Сейчас спасатели уже используют 165 тепловых пушек для просушки жилых домов. Еще 180 штук доставят в ближайшее время. К 1 ноября рассчитывают дополнительно установить 300 агрегатов. 

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Обогреватели направят в органы местного самоуправления для распределения по социально важным объектам и жилым домам, пострадавшим от сильных ливней. 

Предварительно сотрудники МЧС проведут инструктаж для населения, чтобы в дальнейшем избежать возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Как писали Юга.ру, 25 октября в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах прошли сильные ливни, подтопило 30 населенных пунктов. Электрики 30 октября сообщили о том, что электроснабжение в крае полностью восстановили

МЧС Стихийные бедствия

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В Краснодарском крае для просушки подтопленных домов задействуют тепловые пушки

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