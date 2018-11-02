МВД решило отменить знак «Шипы»

Министерство внутренних дел России подтвердило планы об отмене обязательного опознавательного знака «Шипы»

Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин. Он пояснил, что знак утратил актуальность, потому что современные динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: конструкция машины, степень загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.

Таким образом, знак «Шипы» не позволяет другим участникам дорожного движения однозначно судить о характере движения машины, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия в зимний период. Помимо этого, наклейка на заднем стекле ограничивает обзор с места водителя, передает RT.