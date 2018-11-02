МВД решило отменить знак «Шипы»

Вся Россия

Распечатать

Министерство внутренних дел России подтвердило планы об отмене обязательного опознавательного знака «Шипы»

Об этом сообщил замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин. Он пояснил, что знак утратил актуальность, потому что современные динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: конструкция машины, степень загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению и стабилизации.

Таким образом, знак «Шипы» не позволяет другим участникам дорожного движения однозначно судить о характере движения машины, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия в зимний период. Помимо этого, наклейка на заднем стекле ограничивает обзор с места водителя, передает RT.

Читайте также:

МВД подготовило проект постановления кабмина, отменяющий обязанность установки знака «Шипы» и, соответственно освобождающий водителей об обязанности платить штрафы за отсутствие наклейки.

Документ согласовали Минтруд, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития РФ, сообщает ТАСС. Проект постановления внесен в правительство РФ, которому предстоит принять решения об издании документа.

Как сообщали Юга.ру, МВД подготовило проект, предлагающий отменить знак «Шипы», в мае 2018 года.

Автомобили Министерство внутренних дел РФ Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Азове при раскопках нашли русскую полковую печь XVIII века
На Кубани женщина хотела расплатиться за убийство мужа машиной ВАЗ-21120
Аэропорты Ставрополья предложили назвать в честь Жорика Вартанова или Семена Слепакова
В Дагестане при взрыве газа в теплице пострадали двое детей и один взрослый
Под Новороссийском 3,5 тыс. птиц погибли при пожаре на ферме
В Краснодаре на улице Буденного запретят остановку машин

Лента новостей

Статьи

Кто такая Евдокия Бершанская?

Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара

Статьи Партнерский

Факультет, который старше вуза

Как в КубГАУ отметили 100-летие факультета агрономии и экологии

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале