МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

Министерство внутренних дел России предложило снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на машины с шипованной резиной

Документ предлагает исключить обязанность водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на задней части машин, на которых установлены ошипованные шины.

Авторы инициативы пояснили, что этот знак давно потерял актуальность, так как динамические характеристики движения транспортного средства определяются другими факторами, среди которых конструкция автомобиля, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, которые способствуют торможению или стабилизации.

Отмечается, что знак «Шипы» не позволяет другим автомобилистам однозначно судить о вероятном характере движения машины, особенно при неоднородном дорожном покрытии, характерного для зимних условий. Кроме того, опознавательный знак, размещенный на заднем стекле автомобиля, ограничивает обзор с места водителя.

За несоблюдение требования установки знака «Шипы» при езде на зимней резине в России предусмотрен штраф 500 рублей, напоминает RT.