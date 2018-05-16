МВД предложило отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

Вся Россия

Распечатать

Министерство внутренних дел России предложило снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на машины с шипованной резиной

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Читайте также:

Документ предлагает исключить обязанность водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на задней части машин, на которых установлены ошипованные шины.

Авторы инициативы пояснили, что этот знак давно потерял актуальность, так как динамические характеристики движения транспортного средства определяются другими факторами, среди которых конструкция автомобиля, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, которые способствуют торможению или стабилизации.

Отмечается, что знак «Шипы» не позволяет другим автомобилистам однозначно судить о вероятном характере движения машины, особенно при неоднородном дорожном покрытии, характерного для зимних условий. Кроме того, опознавательный знак, размещенный на заднем стекле автомобиля, ограничивает обзор с места водителя.

За несоблюдение требования установки знака «Шипы» при езде на зимней резине в России предусмотрен штраф 500 рублей, напоминает RT.

Автомобили Министерство внутренних дел РФ Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Таганроге две пенсионерки убили женщину чайником
В жилом секторе Сочи начались массовые проверки регистрации граждан перед ЧМ-2018
В Ейском районе двух мужчин заподозрили в убийстве женщины
В Ставрополе пропала 16-летняя девушка в оранжевой куртке
Власти Сочи прокомментировали отсутствие газовых заправок на курорте
В Адыгее и на Кубани объявили о начале священного месяца Рамадан

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале