Бесплатная электричка отвезет болельщиков «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Футбольный клуб «Ростов» организовал бесплатную электричку, которая доставит болельщиков на южное дерби с «Краснодаром»

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Ростов» состоится на стадионе «быков» 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30. Болельщики желто-синих, у которых есть абонементы на фан-сектор, могут получить билет на электричку вместе с билетом на матч в клубе болельщиков — в кассе № 5 стадиона «Олимп-2». Владельцам обычных абонементов следует обратиться за билетами в кассы «Олимпа-2» с 12:00 до 19:00. Если к 3 ноября останутся свободные билеты на электричку, их распределят между болельщиками без абонементов в порядке живой очереди.

Бесплатная электричка стартует со станции «Ростов Пригородный» 4 ноября в 8:00, обратный поезд отправится с вокзала Краснодар-I в 21:30. Время пути займет не больше четырех часов. Чтобы получить билет, нужно предъявить действующий абонемент. Предусмотрено два бесплатных билета в одни руки. Количество мест в электричке ограничено. Рейс доставит в Краснодар не менее 1 тыс. человек. Всего на фан-секторе ожидается 4 тыс. болельщиков, сообщает «Советский спорт».