Бесплатная электричка отвезет болельщиков «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Краснодарский край, Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» организовал бесплатную электричку, которая доставит болельщиков на южное дерби с «Краснодаром»

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Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Ростов» состоится на стадионе «быков» 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Болельщики желто-синих, у которых есть абонементы на фан-сектор, могут получить билет на электричку вместе с билетом на матч в клубе болельщиков — в кассе № 5 стадиона «Олимп-2». Владельцам обычных абонементов следует обратиться за билетами в кассы «Олимпа-2» с 12:00 до 19:00.

Если к 3 ноября останутся свободные билеты на электричку, их распределят между болельщиками без абонементов в порядке живой очереди.

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Бесплатная электричка стартует со станции «Ростов Пригородный» 4 ноября в 8:00, обратный поезд отправится с вокзала Краснодар-I в 21:30. Время пути займет не больше четырех часов.

Чтобы получить билет, нужно предъявить действующий абонемент. Предусмотрено два бесплатных билета в одни руки. Количество мест в электричке ограничено. Рейс доставит в Краснодар не менее 1 тыс. человек. Всего на фан-секторе ожидается 4 тыс. болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Болельщики, у которых нет абонементов, в день матча перед входом на стадион «Краснодар» смогут получить бесплатный билет на игру. Для этого нужно предъявить специалисту по работе с болельщиками «Ростова» любую атрибутику желто-синих.

Более подробную информацию о выезде можно найти на сайте «Ростова».

Как сообщали Юга.ру, в марте желто-синие уже запускали бесплатную электричку на дерби в Краснодаре, которое завершилось победой хозяев поля. После матча «Краснодар» отметил цивилизованное поведение фанатов «Ростова» и решил бесплатно пропустить их на следующий матч.

Болельщики Поезда РПЛ Транспорт ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол
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