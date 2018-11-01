Бесплатная электричка отвезет болельщиков «Ростова» на матч с «Краснодаром»
Футбольный клуб «Ростов» организовал бесплатную электричку, которая доставит болельщиков на южное дерби с «Краснодаром»
Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Ростов» состоится на стадионе «быков» 4 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30.
Болельщики желто-синих, у которых есть абонементы на фан-сектор, могут получить билет на электричку вместе с билетом на матч в клубе болельщиков — в кассе № 5 стадиона «Олимп-2». Владельцам обычных абонементов следует обратиться за билетами в кассы «Олимпа-2» с 12:00 до 19:00.
Если к 3 ноября останутся свободные билеты на электричку, их распределят между болельщиками без абонементов в порядке живой очереди.
Читайте также:
Бесплатная электричка стартует со станции «Ростов Пригородный» 4 ноября в 8:00, обратный поезд отправится с вокзала Краснодар-I в 21:30. Время пути займет не больше четырех часов.
Чтобы получить билет, нужно предъявить действующий абонемент. Предусмотрено два бесплатных билета в одни руки. Количество мест в электричке ограничено. Рейс доставит в Краснодар не менее 1 тыс. человек. Всего на фан-секторе ожидается 4 тыс. болельщиков, сообщает «Советский спорт».
Болельщики, у которых нет абонементов, в день матча перед входом на стадион «Краснодар» смогут получить бесплатный билет на игру. Для этого нужно предъявить специалисту по работе с болельщиками «Ростова» любую атрибутику желто-синих.
Более подробную информацию о выезде можно найти на сайте «Ростова».
Как сообщали Юга.ру, в марте желто-синие уже запускали бесплатную электричку на дерби в Краснодаре, которое завершилось победой хозяев поля. После матча «Краснодар» отметил цивилизованное поведение фанатов «Ростова» и решил бесплатно пропустить их на следующий матч.
Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара
Самое интересное на «Ночи искусств — 2018» в Краснодаре 4 ноября
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.