ФСБ: В Крыму задержали бывшего участника действующего на Украине экстремистского батальона

Крым

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Cиловики задержали жителя Кировского района Крыма, который, по их данным, участвовал в деятельности вооруженного формирования на территории Украины

По данным ФСБ России по Крыму, 22-летний молодой человек прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. С 2016 года по 2018 год он входил в состав батальона им. Н. Челибиджихана и общественного крымскотатарского формирования «Аскер», которые устраивали так называемую «экономическую блокаду Крыма».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). По месту его жительства провели обыски, изъяли средства коммуникации и компьютерную технику.

Киевский районный суд Симферополя заключил молодого человека под стражу на два месяца, передает «Интерфакс».

Напомним, так называемый батальон имени Номана Челебиджихана был создан под эгидой запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса. Общественное формирование «Аскер», состоящее из участников блокады Крыма, создал координатор блокады полуострова Ленур Ислямов. В России против него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

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