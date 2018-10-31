На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных силовикам

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Жительница Уфы Лилия Чанышева подала в суд на социальную сеть «ВКонтакте» за то, что она передает данные пользователей спецслужбам

Чанышева — аудитор и добровольная помощница Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. 30 октября она обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга, требуя признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Она заявила, что «ВКонтакте» раскрывал все известные ей личные данные пользователей сотрудникам ФСБ и МВД по запросу, присланному электронной почтой.

«Основная цель — привлечь "ВКонтакте" к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», — заявила Чанышева изданию «Проект».

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Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, который помогал готовить обращение в суд, пояснил, что в первоначальном запросе замглавы Центра «Э» обосновал законность своих действий, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако, по его словам, этого недостаточно. В иске говорится о том, что эти законы разрешают правоохранительным органам собирать информацию о гражданах «исключительно в пределах своих полномочий» и «в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

«Агора» призвала пользователей, столкнувшихся с разглашением администрацией соцсети сведений о них, обращаться к Дамиру Гайнутдинову для подготовки аналогичных исков в суды.

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