На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных силовикам

Жительница Уфы Лилия Чанышева подала в суд на социальную сеть «ВКонтакте» за то, что она передает данные пользователей спецслужбам

Чанышева — аудитор и добровольная помощница Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. 30 октября она обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга, требуя признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Она заявила, что «ВКонтакте» раскрывал все известные ей личные данные пользователей сотрудникам ФСБ и МВД по запросу, присланному электронной почтой.

«Основная цель — привлечь "ВКонтакте" к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», — заявила Чанышева изданию «Проект».