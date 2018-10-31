«Ахмат» дома проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

Чечня

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Футболисты грозненского «Ахмата» проиграли тульскому «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 0:2. Счет на 17 минуте открыл нападающий тульской команды Лука Джорджевич. На 71-й минуте преимуществогостей укрепил полузащитник Резиуан Мирзов.

Таким образом, тульский «Арсенал» вышел в 1/4 финала Кубка России, а грозненский «Ахмат» завершил свое выступление в турнире.

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