КЛЮЧАВТО-Select на 50% увеличил продажи автомобилей с пробегом за 9 месяцев года

В подразделении КЛЮЧАВТО-Select подвели итоги 9 месяцев работы в 2018 году

За этот период в КЛЮЧАВТО-Select реализовали 13,5 тыс. автомобилей с пробегом. Динамика продаж к аналогичному периоду 2017 года составила почти 50%. При этом результат объемов продаж автомобилей за январь-сентябрь 2018 года практически равен показателям КЛЮЧАВТО-Select за весь прошлый год, когда было реализовано 14 тыс. авто.

По динамике продаж за указанный период регионы распределились следующим образом: Ростовская область (+56%), Ставропольский край (+55%), Краснодарский край (+35%).

Что касается наиболее популярных брендов автомобилей с пробегом, рейтинг КЛЮЧАВТО-Select аналогичен федеральным запросам покупателей. Среди массовых брендов лидерство сохраняют Hyundai и Toyota, а в премиальном сегменте одной из самых популярных марок остается Mercedes-Benz.

В автохолдинге напомнили, что в 2018 году направление КЛЮЧАВТО-Select запустило две новые площадки по продаже автомобилей с пробегом — в Москве и в Ростове-на-Дону.

«Рынок поддержанных автомобилей — перспективный сегмент развития для компании КЛЮЧАВТО. Здесь доля официальных дилеров крайне мала, что позволяет выстраивать бизнес и планировать развитие площадок в соответствие со своими задачами, стратегией. В любых экономических условиях рынок автомобилей с пробегом чувствует себя комфортно, на нем сохраняется спрос и предложение», — отметили в пресс-служба КЛЮЧАВТО.

Сейчас, по данным компании, доля объема продаж подразделения КЛЮЧАВТО-Select в автохолдинге составляет 50% от ежемесячных продаж автомобилей.

«Не исключаем, что динамика будет расти, а соотношение сегментов изменится в пользу автомобилей с пробегом. Если говорить о прогнозе на конец 2018 года, подразделение КЛЮЧАВТО-Select продемонстрирует рост не менее 50%», — добавили в пресс-службе.