Власти Туапсе хотят усовершенствовать систему ливневок в городе

Краснодарский край

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Власти Туапсе разработают проект модернизации ливневой канализации города, который оказался подтопленным в результате сильных ливней

Об этом сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

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«По закону есть финансирование краевое, федеральное. Если сегодня мы говорим, что мы видим по результатам, что это сделать необходимо, то у нас есть министерства, которые нас поддерживают… во всем, что связано с безопасностью людей. Мы разработаем техническое решение, потом подготовим проект, который позволит пропустить необходимый сток всех этих вод в Туапсе, сделаем заявку на минфин и, уверен, нас поддержат», — цитирует РИА «Новости» Русина. 

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Как сообщали Юга.ру, 24-25 октября на Кубани прошли сильные дожди, подтопило 30 населенных пунктов. Более 340 жителей края лишились имущества в результате паводка.

30 октября электрики сообщили, что электроснабжение в пострадавших от стихии районах полностью восстановлено.

Стихийные бедствия Туапсинский район

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