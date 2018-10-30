Власти Туапсе хотят усовершенствовать систему ливневок в городе
Власти Туапсе разработают проект модернизации ливневой канализации города, который оказался подтопленным в результате сильных ливней
Об этом сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.
«По закону есть финансирование краевое, федеральное. Если сегодня мы говорим, что мы видим по результатам, что это сделать необходимо, то у нас есть министерства, которые нас поддерживают… во всем, что связано с безопасностью людей. Мы разработаем техническое решение, потом подготовим проект, который позволит пропустить необходимый сток всех этих вод в Туапсе, сделаем заявку на минфин и, уверен, нас поддержат», — цитирует РИА «Новости» Русина.
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Как сообщали Юга.ру, 24-25 октября на Кубани прошли сильные дожди, подтопило 30 населенных пунктов. Более 340 жителей края лишились имущества в результате паводка.
30 октября электрики сообщили, что электроснабжение в пострадавших от стихии районах полностью восстановлено.
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