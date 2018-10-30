Власти Туапсе хотят усовершенствовать систему ливневок в городе

Власти Туапсе разработают проект модернизации ливневой канализации города, который оказался подтопленным в результате сильных ливней

«По закону есть финансирование краевое, федеральное. Если сегодня мы говорим, что мы видим по результатам, что это сделать необходимо, то у нас есть министерства, которые нас поддерживают… во всем, что связано с безопасностью людей. Мы разработаем техническое решение, потом подготовим проект, который позволит пропустить необходимый сток всех этих вод в Туапсе, сделаем заявку на минфин и, уверен, нас поддержат», — цитирует РИА «Новости» Русина.