На Кубани после подтоплений к медикам обратились 360 человек

В Краснодарском крае 30 октября продолжают оказывать медпомощь жителям, которые пострадали во время подтоплений

В больницах остается 21 пострадавший. Среди них четверо детей. Амбулаторную помощь оказали 360 пациентам, в том числе 74 детям. Медицинские бригады провели 13 тыс. подворных обходов. Врачи провакцинировали от возможных инфекций более 3,2 тыс. человек. Специалисты продолжают оказывать психологическую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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