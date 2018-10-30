На Кубани после подтоплений к медикам обратились 360 человек
В Краснодарском крае 30 октября продолжают оказывать медпомощь жителям, которые пострадали во время подтоплений
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В больницах остается 21 пострадавший. Среди них четверо детей. Амбулаторную помощь оказали 360 пациентам, в том числе 74 детям.
Медицинские бригады провели 13 тыс. подворных обходов. Врачи провакцинировали от возможных инфекций более 3,2 тыс. человек.
Специалисты продолжают оказывать психологическую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября оказались подтопленными Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. На территории Краснодарского края действует режим ЧС.
Из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек. В пунктах временного размещения остаются почти 400 жителей.
Во всех районах, пострадавших от стихии, создали резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа.
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