На Кубани после подтоплений к медикам обратились 360 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 30 октября продолжают оказывать медпомощь жителям, которые пострадали во время подтоплений

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В больницах остается 21 пострадавший. Среди них четверо детей. Амбулаторную помощь оказали 360 пациентам, в том числе 74 детям.

Медицинские бригады провели 13 тыс. подворных обходов. Врачи провакцинировали от возможных инфекций более 3,2 тыс. человек.

Специалисты продолжают оказывать психологическую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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Как писали Юга.ру, на Кубани в результате сильных ливней 24 октября оказались подтопленными Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. На территории Краснодарского края действует режим ЧС.

Из-за подтоплений полностью лишись имущества более 340 человек. В пунктах временного размещения остаются почти 400 жителей.

Во всех районах, пострадавших от стихии, создали резервы вакцин для профилактики гепатита А, дизентерии, брюшного тифа. 

Медицина Стихийные бедствия

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