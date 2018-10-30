На Кубани полностью восстановили электроснабжение во всех подтопленных районах

Краснодарский край

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Электрики в Краснодарском крае сообщили о том, что полностью восстановили подачу электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах

В аварийно-восстановительных работах участвовали 262 человека и 95 машин. 

«30 октября в 02:40 аварийно-восстановительные работы завершены», — пишет ТАСС соссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

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Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах выпало рекордное количество осадков. Подтопило 30 населенных пунктов, паводок заблокировал автомобильное и железнодорожное движение в крае. 

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На Кубани из-за сильных ливней более 340 человек лишились имущества. Ущерб от паводка в Адыгее составил почти 3 млн рублей. 

Стихийные бедствия

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