На Кубани полностью восстановили электроснабжение во всех подтопленных районах

Электрики в Краснодарском крае сообщили о том, что полностью восстановили подачу электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах

В аварийно-восстановительных работах участвовали 262 человека и 95 машин.

«30 октября в 02:40 аварийно-восстановительные работы завершены», — пишет ТАСС соссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах выпало рекордное количество осадков. Подтопило 30 населенных пунктов, паводок заблокировал автомобильное и железнодорожное движение в крае.