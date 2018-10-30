На Кубани полностью восстановили электроснабжение во всех подтопленных районах
Электрики в Краснодарском крае сообщили о том, что полностью восстановили подачу электроэнергии в пострадавших от стихии населенных пунктах
В аварийно-восстановительных работах участвовали 262 человека и 95 машин.
«30 октября в 02:40 аварийно-восстановительные работы завершены», — пишет ТАСС соссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября в Сочи, Адыгее, Туапсинском и Апшеронском районах выпало рекордное количество осадков. Подтопило 30 населенных пунктов, паводок заблокировал автомобильное и железнодорожное движение в крае.
На Кубани из-за сильных ливней более 340 человек лишились имущества. Ущерб от паводка в Адыгее составил почти 3 млн рублей.
Все материалы по теме:
Что это такое и зачем городу современное искусство?
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.