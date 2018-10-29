Число пострадавших от подтопления на Кубани превысило 300 человек
Краснодарский край Валерия Дульская
При подтоплении в Краснодарском крае пострадали более 300 человек
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Ранее сообщалось о 138 пострадавших, теперь их число составляет 303 человека.
Об этом РИА «Новости» рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Режим ЧС ввели в Туапсинском и Апшеронском районах и в Сочи. Стихия повредила 2,3 тыс. домов в 29 населенных пунктах.
В результате паводка погибли шесть человек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел во всем регионе режим ЧС.
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