Число пострадавших от подтопления на Кубани превысило 300 человек

При подтоплении в Краснодарском крае пострадали более 300 человек

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о 138 пострадавших, теперь их число составляет 303 человека.

Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Режим ЧС ввели в Туапсинском и Апшеронском районах и в Сочи. Стихия повредила 2,3 тыс. домов в 29 населенных пунктах.

В результате паводка погибли шесть человек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел во всем регионе режим ЧС.