Путин пообещал помочь жителям Кубани, пострадавшим от паводка

Президент России Владимир Путин 27 октября обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой МЧС РФ Евгением Зиничевым ход ликвидации последствий ЧС на Кубани

Встреча прошла в Сочи. Путин поручил Кондратьеву и Зиничеву оказать необходимую помощь пострадавшим от стихии в Краснодарском крае, а также пообещал при необходимости оказать поддержку из федерального центра, сообщила пресс-службе администрации Краснодарского края. «Инфраструктура разрушена в значительной степени. Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь. Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите», — обратился президент к губернатору и министру.

Вениамин Кондратьев доложил Путину, что электричество в населенных пунктах полностью восстановлено, однако не подключено в дома. «Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь завозим тепловые пушки в дома, а потом будем подключать электричество. Временное водоснабжение в Туапсе будет к утру завтрашнего дня», — заверил губернатор. Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди, вызвавшие паводки. Сильнее всего пострадали Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов, где в 2,3 тыс. домов живет более 5 тыс. человек. Стихия разрушила автомобильные дороги, мосты, ж/д пути и водозаборы.