Ростсельмаш представит инновационные агромашины на выставке ЮГАГРО-2018

На международной специализированной выставке ЮГАГРО-2018 компания Ростсельмаш представит более 10 единиц современной техники, большинство из которых — новинки

Мероприятие пройдет в Краснодаре с 20 по 23 ноября. Основная часть экспозиции Ростсельмаш будет представлена новыми агромашинами и оборудованием компании.

«Мы сделали акцент на новинках компании, ЮГАГРО-2018 относится к ключевым аграрным форумам России, которые традиционно посещает большое количество руководителей и специалистов сельхозпредприятий из южных регионов страны. Для нас участие в подобном мероприятии — возможность показать основные направления развития компании Ростсельмаш», — отметили в компании.

На выставке будут представлены тракторы производства Ростсельмаш RSM 2375 и трактор модели 340, уже знакомый зерноуборочный комбайн RSM 161, обновленную агромашину серии TORUM, компактный комбайн NOVA и кормоуборочный комбайн RSM 1401.