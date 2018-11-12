Ростсельмаш представит инновационные агромашины на выставке ЮГАГРО-2018
На международной специализированной выставке ЮГАГРО-2018 компания Ростсельмаш представит более 10 единиц современной техники, большинство из которых — новинки
Мероприятие пройдет в Краснодаре с 20 по 23 ноября. Основная часть экспозиции Ростсельмаш будет представлена новыми агромашинами и оборудованием компании.
«Мы сделали акцент на новинках компании, ЮГАГРО-2018 относится к ключевым аграрным форумам России, которые традиционно посещает большое количество руководителей и специалистов сельхозпредприятий из южных регионов страны. Для нас участие в подобном мероприятии — возможность показать основные направления развития компании Ростсельмаш», — отметили в компании.
На выставке будут представлены тракторы производства Ростсельмаш RSM 2375 и трактор модели 340, уже знакомый зерноуборочный комбайн RSM 161, обновленную агромашину серии TORUM, компактный комбайн NOVA и кормоуборочный комбайн RSM 1401.
Во все дни выставки на стенде Ростсельмаш будут присутствовать руководители и специалисты «Югпром» — официального дилера компании на Юге России. Они ответят на все интересующие вопросы и предоставят информацию для установления взаимовыгодных отношений.
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