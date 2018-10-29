В Майкопе состоялся финал Кубка России по футболу среди женщин

Адыгея, Вся Россия

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В Майкопе на Адыгейском республиканском стадионе «Дружба» 28 октября впервые прошел итоговый матч Кубка России по футболу среди женских команд сезона 2018 года

В финальной игре за Кубок встретились пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Звезды». Победный гол на 21-й минуте забила Олеся Курочкина. В итоге «Звезда-2005» стала шестикратной обладательницей Кубка России.

Игру на стадионе «Дружба» посетили более 4 тыс. зрителей. 

© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС

После окончания матча глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор РФС Александр Алаев поблагодарили команды за зрелищную игру и вручили награды победителям и финалистам турнира.

Кубок России Стадионы Футбол
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