Кадыров на своей пресс-конференции рассказал, почему в Правительстве Чечни нет женщин
Чечня Валерия Дульская
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своей пресс-конференции 28 октября рассказал, почему в Правительстве республики нет женщин
Корреспондент «ТАСС» Таисия Боршигова спросила у главы республики, почему среди членов Правительства и Парламента Чечни нет женщин.
После этого Кадыров спросил у председателя Парламента Чечни Магомеда Даудова не нужна ли им коллега. Выяснилось, что работать в мужском коллективе политикам проще.
Как сообщали Юга.ру, 28 октября Кадыров заявил, что регион сможет самостоятельно добывать нефть, после того как в его собственность перейдет компания «Чеченнефтехимпром».
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