Кадыров на своей пресс-конференции рассказал, почему в Правительстве Чечни нет женщин

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своей пресс-конференции 28 октября рассказал, почему в Правительстве республики нет женщин

Корреспондент «ТАСС» Таисия Боршигова спросила у главы республики, почему среди членов Правительства и Парламента Чечни нет женщин.

После этого Кадыров спросил у председателя Парламента Чечни Магомеда Даудова не нужна ли им коллега. Выяснилось, что работать в мужском коллективе политикам проще.

Как сообщали Юга.ру, 28 октября Кадыров заявил, что регион сможет самостоятельно добывать нефть, после того как в его собственность перейдет компания «Чеченнефтехимпром».

Журналистика Рамзан Кадыров Телевидение
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