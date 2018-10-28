«Анжи» и «Динамо» разошлись без голов в Грозном

Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счетом 0:0.

Грозненская команда продлила до трех матчей серию без поражений в РПЛ и расположилась на 9-м месте турнирной таблицы чемпионата.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова 4 ноября на выезде сыграют с «Зенитом».