«Анжи» и «Динамо» разошлись без голов в Грозном

Чечня

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Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и закончилась со счетом 0:0.

Грозненская команда продлила до трех матчей серию без поражений в РПЛ и расположилась на 9-м месте турнирной таблицы чемпионата.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова 4 ноября на выезде сыграют с «Зенитом».

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