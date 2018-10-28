«Краснодар-2» ушел от поражения в матче с «Армавиром»

Футболисты «Армавира» и «Краснодара-2» сыграли вничью в матче 19-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Юность» в Армавире, завершилась со счетом 3:3. Первые два мяча в ворота хозяев «быки» отправили в первой половине игры — на 25-й минуте отличился Арутюн Григорян, на 34-й — Даниил Уткин. Первый ответный гол армавирцы забили на 37-й минуте, отличился Аслан Дышеков. Еще два мяча в ворота гостей во второй половине игры забросили Дмитрий Каюмов (51) и Сергей Мирошниченко (75). На 90-й минуте матча Магомед Сулейманов сравнял счет, после чего в ту же минуту получил красную карточку.

По итогам встречи «Краснодар-2» занял 6-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ с 31 очком а активе. «Армавир» с 18 очками расположился на 18-й позиции.

В следующем туре «Краснодар-2» сыграет в гостях у «СКА-Хабаровска», а «Армавир» — у «Мордовии». Матчи состоятся 4 ноября.