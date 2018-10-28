«Сочи» и «Шинник» сыграли вничью в Ярославле
Краснодарский край Елена Лободина
Футболисты «Сочи» и ярославского «Шинника» сыграли вничью в матче 19-го тура ФНЛ
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты во второй половине игры: на 67-й минуте отличился форвард хозяев Ишхан Гелоян, через пять минут ответный гол забил полузащитник сочинцев Алексей Померко.
По итогам встречи «Сочи» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата с 28 очками в активе.
В следующем туре «Сочи» 4 ноября примет на «Фиште» воронежский «Факел».
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