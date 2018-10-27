«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Дагестан, Ростовская область

Распечатать

Футбольный клуб «Ростов» 27 октября сыграл с махачкалинским «Анжи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола, забитого на 37-й минуте, стал форвард желто-синих Бьорн Сигурдарсон.

С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после того, как судья рассмотрел симуляцию в действиях Дмитрия Скопинцева и показал ему вторую желтую карточку.

За игрой с трибун «Ростов Арены» следили 31 тыс. 267 болельщиков.

После этого поединка ростовчане поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, а махачкалинцы опустились на предпоследнюю, 15-ю строчку.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 4 ноября в гостях у «Краснодара». На следующий день «Анжи» на своем поле сыграет с аутсайдером турнира красноярским «Енисеем».

РПЛ ФК «Анжи» ФК «Ростов» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»
Новороссийский «Черноморец» разгромил «Динамо Ставрополь»
«Урожай» сыграл вничью с «Легионом Динамо», доведя беспроигрышную серию до 14 матчей
«Локомотив-Кубань» на выезде одолел «Нижний Новгород»
Жители 120 домов в центре Краснодара на три дня останутся без горячей воды и отопления
«Краснодар-3» обыграл команду Академии Понедельника в матче ПФЛ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале