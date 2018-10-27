«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»
Футбольный клуб «Ростов» 27 октября сыграл с махачкалинским «Анжи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги
Игра завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола, забитого на 37-й минуте, стал форвард желто-синих Бьорн Сигурдарсон.
С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после того, как судья рассмотрел симуляцию в действиях Дмитрия Скопинцева и показал ему вторую желтую карточку.
За игрой с трибун «Ростов Арены» следили 31 тыс. 267 болельщиков.
После этого поединка ростовчане поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, а махачкалинцы опустились на предпоследнюю, 15-ю строчку.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 4 ноября в гостях у «Краснодара». На следующий день «Анжи» на своем поле сыграет с аутсайдером турнира красноярским «Енисеем».
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