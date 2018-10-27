«Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Футбольный клуб «Ростов» 27 октября сыграл с махачкалинским «Анжи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги

С 53-й минуты хозяева остались в меньшинстве после того, как судья рассмотрел симуляцию в действиях Дмитрия Скопинцева и показал ему вторую желтую карточку.

За игрой с трибун «Ростов Арены» следили 31 тыс. 267 болельщиков.

После этого поединка ростовчане поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, а махачкалинцы опустились на предпоследнюю, 15-ю строчку.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 4 ноября в гостях у «Краснодара». На следующий день «Анжи» на своем поле сыграет с аутсайдером турнира красноярским «Енисеем».