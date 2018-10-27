«Локомотив-Кубань» на выезде одолел «Нижний Новгород»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 октября одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Матч прошел во Дворце спорта в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 75:88 (25:26, 16:23, 16:20, 18:19).
Самым результативным игроком в составе «железнодорожников» стал Айзея Уайтхед, отличился 23 очками, 4 передачами и 3 перехватами. Капитан «Локо» Дмитрий Кулагин набрал 14 очков, еще по 10 очков на счету у Мустафы Фалля и Дорелла Райта. Кроме того, для Дмитрия Хвостова этот матч стал 200-м в Единой лиге ВТБ.
У хозяев, которые выступили составом из российских игроков, лидером стал Иван Стребков, на счету которого 14 очков.
Матч посетили 1 тыс. 990 зрителей.
Следующую игру в рамках лиги ВТБ «Нижний Новгород» проведет 3 ноября в гостях у польской «Зелены Гуры». В этот же день команда Саши Обрадовича на своем паркете встретится с эстонским «Калевом».
31 октября «Локомотив» проведет еще один домашний поединок. Соперником в битве за Еврокубок станет немецкая «Альба».
И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.