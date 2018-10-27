«Локомотив-Кубань» на выезде одолел «Нижний Новгород»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 октября одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Матч прошел во Дворце спорта в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 75:88 (25:26, 16:23, 16:20, 18:19).

Самым результативным игроком в составе «железнодорожников» стал Айзея Уайтхед, отличился 23 очками, 4 передачами и 3 перехватами. Капитан «Локо» Дмитрий Кулагин набрал 14 очков, еще по 10 очков на счету у Мустафы Фалля и Дорелла Райта. Кроме того, для Дмитрия Хвостова этот матч стал 200-м в Единой лиге ВТБ.

У хозяев, которые выступили составом из российских игроков, лидером стал Иван Стребков, на счету которого 14 очков.

Матч посетили 1 тыс. 990 зрителей.

Следующую игру в рамках лиги ВТБ «Нижний Новгород» проведет 3 ноября в гостях у польской «Зелены Гуры». В этот же день команда Саши Обрадовича на своем паркете встретится с эстонским «Калевом». 

31 октября «Локомотив» проведет еще один домашний поединок. Соперником в битве за Еврокубок станет немецкая «Альба».

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
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