В Адыгее ожидается вторая волна паводка

Повторное прохождение волны паводка на территории Адыгеи ожидается 26 октября в Красногвардейском районе

Стихийное бедствие может начаться около 17:00. В эпицентре потенциальной угрозы находятся хутор Чумаков и аул Адамий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

По данным ведомства, сейчас все силы МЧС перевели в режим повышенной готовности. Мониторинг обстановки в Красногвардейском районе проводят четыре оперативные группы.

Первая волна паводка, в результате которой пострадали жители Майкопа и Майкопского района, вышла за пределы республики утром 26 октября и проходит сейчас по территории Белореченского района Краснодарского края. В Майкопе, где объявлен режим ЧС, продолжают контролировать прохождение паводковой волны по руслу реки Белой.

В результате дождевого паводка 25 октября оказались подтоплены 15 домов и 67 дворов четырех населенных пунктов на территории Майкопского района. Всего на подтопленных участках живут 320 человек, из них 80 детей. Обращения о подтоплениях продолжают поступать. Специалисты обследуют дома. Работает пять межведомственных рабочих групп.

«Обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно. Ликвидацию последствий планируется провести в течение трех суток после прохождение дождевого паводка», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.