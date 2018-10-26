В Адыгее ожидается вторая волна паводка
Повторное прохождение волны паводка на территории Адыгеи ожидается 26 октября в Красногвардейском районе
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Стихийное бедствие может начаться около 17:00. В эпицентре потенциальной угрозы находятся хутор Чумаков и аул Адамий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
По данным ведомства, сейчас все силы МЧС перевели в режим повышенной готовности. Мониторинг обстановки в Красногвардейском районе проводят четыре оперативные группы.
Первая волна паводка, в результате которой пострадали жители Майкопа и Майкопского района, вышла за пределы республики утром 26 октября и проходит сейчас по территории Белореченского района Краснодарского края. В Майкопе, где объявлен режим ЧС, продолжают контролировать прохождение паводковой волны по руслу реки Белой.
В результате дождевого паводка 25 октября оказались подтоплены 15 домов и 67 дворов четырех населенных пунктов на территории Майкопского района. Всего на подтопленных участках живут 320 человек, из них 80 детей. Обращения о подтоплениях продолжают поступать. Специалисты обследуют дома. Работает пять межведомственных рабочих групп.
«Обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно. Ликвидацию последствий планируется провести в течение трех суток после прохождение дождевого паводка», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Как сообщали Юга.ру, 25 октября в горной части Адыгеи в районе поселка Гузерипль уровень воды в реке Белой достиг опасной отметки. Река затопила некоторые участки автомобильной дороги.
Днем ранее подтопления из-за ливней произошли в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. По данным на 26 октября, число погибших при подтоплениях составило шесть человек.
В результате стихии на Черноморском побережье размыло железную дорогу. В краснодарских гостиницах разместили более 800 пассажиров поездов, задержанных из-за подтоплений. Власти Адыгеи предоставили пассажирам заблокированных из-за паводка поездов бесплатное горячее питание.
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