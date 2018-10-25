В станице Ленинградской построят школьный спортивный зал

В гимназии станицы Ленинградской возводят спортивный зал

Гимназию открыли в 1993 году на базе Ленинградского педагогического колледжа. В ней учатся более 380 человек. Однако она остается единственным учебным заведением в районе, где нет зала для занятий физкультурой.

Ход строительства оценил глава Ленинградского района Владимир Гукалов, руководитель подрядной организации Геннадий Смалиус, директор гимназии Ирина Белякова. Сейчас строительство зала находится на завершающей стадии. Уже окончен монтаж всех конструкций внутри помещения. Строители приступили к внутренней отделке стен и потолков.

По проекту построят переход из основного здания школы в спортивный зал, сообщила 24 октября пресс-служба администрации Ленинградского района.