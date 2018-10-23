Нового мэра Горячего Ключа выберут в декабре

Краснодарский край

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Конкурс на должность главы Горячего Ключа назначили на 24 декабря

Такое решение приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии.

Как сообщали Юга.ру, глава города Иван Федоровский покинул свой пост 23 октября.

«Федоровский досрочно сложил полномочия главы, написав заявление по собственному желанию», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Федоровский руководил городом с июня 2015 года. Исполнять обязанности главы города временно будет Александр Кильганкин, с 2007 года занимавший пост главы Саратовского сельского округа.

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