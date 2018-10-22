На Кубани назначили нового руководителя управления Роспотребнадзора

В должности нового руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в сентябре утвердили Марию Потемкину

Ранее она работала заместителем руководителя управления, а после кончины главы управления Павла Николаевича в марте занимала должность врио руководителя. Приказ о ее назначении был подписан 28 сентября.

22 октября Потемкина встретилась с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Они обсудили основные задачи, которые предстоит решать совместно с федеральной службой.

Глава региона отметил, что Краснодарский край является третьим регионом по численности населения в стране, и вопросам качества продукции необходимо уделять особое внимание. Также он обратил внимание на важность постоянного контроля качества санаторно-курортных услуг.

Мария Потемкина заверила, что работу на таком же высоком уровне выстроят и в дальнейшем.

«Будем бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией, обеспечивать уровень оздоровления для гостей, которые приезжают из многочисленных субъектов страны», — сказала она.