На Кубани назначили нового руководителя управления Роспотребнадзора

Краснодарский край

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В должности нового руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в сентябре утвердили Марию Потемкину

Ранее она работала заместителем руководителя управления, а после кончины главы управления Павла Николаевича в марте занимала должность врио руководителя. Приказ о ее назначении был подписан 28 сентября.

22 октября Потемкина встретилась с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Они обсудили основные задачи, которые предстоит решать совместно с федеральной службой.

Глава региона отметил, что Краснодарский край является третьим регионом по численности населения в стране, и вопросам качества продукции необходимо уделять особое внимание. Также он обратил внимание на важность постоянного контроля качества санаторно-курортных услуг.

Мария Потемкина заверила, что работу на таком же высоком уровне выстроят и в дальнейшем.

«Будем бороться с фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной продукцией, обеспечивать уровень оздоровления для гостей, которые приезжают из многочисленных субъектов страны», — сказала она.

Роспотребназдор
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