В Краснодаре скончался глава краевого Роспотребнадзора

Краснодарский край

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Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Краснодарскому краю Павел Николаевич скончался 23 марта

Павел Николаевич умер на 58-м году жизни. Похороны пройдут 26 марта. Место прощания уточнят позже, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Павел Николаевич возглавлял краевое управление Роспотребнадзора с марта 2016 года. Имел высшее медицинское образование по специальности санитарно-гигиеническое дело. Он являлся советником государственной гражданской службы РФ первого класса, заслуженным работником здравоохранения Кубани, кандидатом медицинских наук. 

Роспотребназдор Траур
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