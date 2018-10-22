В КТТУ заявили о сокращении долгов в два раза с начала года

Долги Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ) с 1 января по 1 октября сократились с 498 млн до 242 млн рублей

Об этом 22 октября сообщил директор КТТУ Александр Грачев. Он пояснил, что погасить долги предприятию помогло поднятие тарифа с 23 до 26 рублей. По его словам, в КТТУ провели финансовую оптимизацию и сократили неэффективные расходы. Для сокращения долгов в Краснодаре также провели оптимизацию маршрутной сети общественного транспорта. «Если сравнивать с пиком кризиса — когда кредиторка в августе 2017 года превышала 800 млн рублей и КТТУ было фактически на грани банкротства — удалось погасить две трети долгов. Нужно сохранить динамику, чтобы в будущем году вывести баланс трамвайно-троллейбусного управления из минуса и работать без долгов», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Директор КТТУ добавил, что предприятие вышло на минимальный уровень долгов за последние восемь лет. Планируется, что к концу года долг сократится еще на 23 млн рублей. С начала года предприятие получило 2,046 млрд рублей доходов. Показатель на 100 млн рублей выше, чем за аналогичный период 2017 года. Собственные доходы КТТУ составили 105%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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