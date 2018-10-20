«Сочи» разгромил «Сибирь», одержав свою первую победу на «Фиште»

Краснодарский край

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Футболисты «Сочи» разгромили новосибирскую «Сибирь» в матче 17-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 4:1. Форвард гостей Роман Беляев открыл счет в начале второго тайма. Нападающий хозяев Максим Барсов сравнял счет с пенальти, а затем сочинцы забили два подряд гола за одну минуту (отличились Алексей Померко и оформивший дубль Барсов) и установили окончательный счет в добавленное время благодаря голу Евгения Песегова.

По итогам тура «Сочи» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата с 24 очками в активе. Клуб стал первым в ФНЛ по количеству голов — 31.

В следующем туре сочинцы 24 октября примут курский «Авангард К».

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