«Краснодар-2» разгромил «Балтику» в матче ФНЛ

Футболисты «Краснодара-2» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 17-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Калининград», завершилась со счетом 1:4. Счет на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Уткин. Через три минуты он оформил дубль. Еще через три минуты — на 14-й минуте — защитник гостей Максим Тишкин забросил мяч в ворота хозяев. В первом тайме еще одни мяч в ворота калининградцев на 38-й минуте отправил Рустам Халназаров. Он же стал автором заключительного гола на 76-й минуте, также оформив дубль.

После этого тура «Краснодар-2» занимает 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата с 30-ю очками в активе.

В следующем туре «быки» 24 октября примут «Нижний Новгород» на поле стадиона Академии ФК «Краснодар».