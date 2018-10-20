«Армавир» в гостях уступил «Нижнему Новгороду»

Краснодарский край

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Футболисты «Армавира» проиграли «Нижнему Новгороду» в матче 17-го тура первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Нижний Новгород», закончилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 49-й минуте забил полузащитник хозяев Максим Палиенко.

По итогам встречи «Армавир» остался на 19-й строчке турнирной таблицы ФНЛ с 14-ю очками в активе. «Нижний Новгород» — на 5-й строчке.

В следующем туре армавирцы в гостях сыграют против новосибирской «Сибири». Матч состоится 24 октября.

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