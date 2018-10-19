Губернатор Кубани поддержал идею создания в Сочи аналога Кремниевой долины

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддерживает идею создания в Сочи аналога калифорнийской Кремниевой долины

Ранее о том, что курорт может стать средоточием высокотехнологичных компаний, как Кремниевая долина, заявляла генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. Накануне компания открыла офис разработки на базе сочинского образовательного центра «Сириус».

Бунину поддержал Кондратьев. По его мнению, климат и современная инфраструктура сделают такой кластер развития цифровых технологий привлекательным для ученых, разработчиков и инвесторов.

«Если мы хотим идти в ногу со временем, необходимо цифровую экономику развивать, а также готовить и подбирать квалифицированные кадры. Считаю, что центром развития цифровой экономики в регионе должен стать именно Сочи, который серьезно претендует на звание своеобразной Кремниевой долины. Здесь хорошая и современная инфраструктура, есть активная молодежь, да и теплый климат привлекает специалистов на курорт», — сказал Кондратьев в беседе с ТАСС.