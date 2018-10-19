На Кубани разрабатывают единый порядок работы по борьбе с самостроями

До конца года муниципалитетам Краснодарского края представят единый порядок работы по борьбе с самостроями. Сейчас такого регламента в регионе нет

Создание постановления о мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории края обсудили на прошедшем в Сочи селекторном совещании под руководством вице-губернатора Андрея Алексеенко.

«Всем муниципалитетам Кубани будет рекомендован единый порядок работы по борьбе с самостроями. Это такой свод действий, который будет регламентировать взаимоотношения территорий с органами государственного строительного надзора», — пояснил Алексеенко.

По его словам, до конца года документ будет разработан, принят и направлен во все муниципалитеты.