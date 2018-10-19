На Кубани разрабатывают единый порядок работы по борьбе с самостроями
До конца года муниципалитетам Краснодарского края представят единый порядок работы по борьбе с самостроями. Сейчас такого регламента в регионе нет
Создание постановления о мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на территории края обсудили на прошедшем в Сочи селекторном совещании под руководством вице-губернатора Андрея Алексеенко.
«Всем муниципалитетам Кубани будет рекомендован единый порядок работы по борьбе с самостроями. Это такой свод действий, который будет регламентировать взаимоотношения территорий с органами государственного строительного надзора», — пояснил Алексеенко.
По его словам, до конца года документ будет разработан, принят и направлен во все муниципалитеты.
По данным краевой администрации, сейчас на Кубани числятся 1716 незаконных объектов, борьба с которыми активно ведется. 1140 из них находятся в Сочи. Демонтировать здания должны сами застройщики. За неисполнение решения суда им грозят штрафы и другие санкции. Выявлением самостроев в Сочи займутся мониторинговые группы, в которые войдут сотрудники администрации и прокуратуры. Результаты работы групп будут проверяться еженедельно, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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